Cristiano Ronaldo denkt über ManUtd-Zukunft nach – 2 Faktoren entscheiden

Cristiano Ronaldo hat sich im vergangenen Sommer für zwei Spielzeiten an Manchester United gebunden. Ob er nächste Saison tatsächlich noch bei den Red Devils aufläuft, ist offen. Zwei wichtige Faktoren entscheiden.

Einerseits will der 36-Jährige weiterhin auf höchstem Niveau spielen. Sollte sich ManUtd nicht für die Champions League qualifizieren, ist ein Abgang des portugiesischen Superstars im Sommer sehr wahrscheinlich. Selbst bei einer Qualifikation für die Königsklasse steht aber noch nicht fest, dass Ronaldo in der kommenden Spielzeit tatsächlich noch im Old Trafford aufläuft.

Laut “ESPN” hängt auch sehr viel davon ab, wer Ralf Rangnick im Sommer als ManUtd-Coach beerbt. Ronaldo wartet diese Entscheidung der Klubleitung erst einmal ab, ehe er sich bezüglich seiner Zukunft positioniert. In jedem Fall will er in der Mannschaft nach wie vor die erste Geige spielen und Einsätze garantiert haben.

Wohin CR7 bei einem allfälligen Transfer wechseln könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

psc 4 Februar, 2022 11:00