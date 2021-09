Cristiano Ronaldo erteilt seiner Mutter Stadionverbot

Cristiano Ronaldo pflegt ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter Dolores, die ihn auch nach der Rückkehr nach Manchester eng begleiten wird. Im Stadion wird sie allerdings nicht immer anzutreffen sein.

Wie Ronaldo dem englischen Journalistn Piers Morgan in einem Gespräch verriet, erteilt er der Mama mitunter ein Stadionverbot. CR7 will sie dabei vor sich selbst schützen: “Jetzt wird Dolores so nervös, Cristiano beim Spielen zuzusehen, dass er ihr verbieten musste, zu den grossen Spielen zu gehen, nachdem sie zweimal im Stadion ohnmächtig geworden war. Bei einem Stadion-Besuch hat sie sich im Herbst Zähne ausgebrochen”, sagt Morgan gegenüber der “Daily Mail”.

Die Familie kommt für den 36-Jährigen an erster Stelle: “Meine Mutter ist die Stütze der Familie und was ich heute habe, ist, weil sie mich immer unterstützt hat”, so Ronaldo.

