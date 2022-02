Retourkutsche: Cristiano Ronaldo rechnet mit Kritikern knallhart ab

Cristiano Ronaldo konnte die Form von Beginn der Saison in den vergangenen Wochen nicht ganz halten. Kritik am portugiesischen Superstar von Manchester United kam auf. Der 37-Jährige lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken.

In einem Interview mit “DAZN” findet CR7 eindeutige Worte. Die Misstöne über seine Leistungen in jüngster Vergangenheit wischt er relativ gelassen weg. “Fakten sind Fakten, der Rest zählt nicht. Ich bin sehr glücklich über meine Form. Ich schiesse weiterhin Tore, helfe dem Nationalteam und auch Manchester United. Deshalb mache ich so weiter”, sagt Ronaldo

Der 37-Jährige weiter: “Es ist nicht einfach in diesem Alter auf dem höchsten Niveau zu spielen, aber es scheint, dass mir das gelingt. Ich muss euch nicht sagen, dass ich sehr gut bin, die Zahlen sprechen für sich.”

An Selbsvertrauen mangelte es dem fünffachen Weltfussballer noch nie. Dass er sich in seinem gesamten Leben intelligent verhalten müsse, um kompetitiv zu bleiben, wisse er schon lange. Mit 35 Jahren müsse er andere Dinge tun als mit 18. Gewisse Dinge werden besser, andere schlechter, damit könne er umgehen.

Dann gibt Ronaldo auch noch einen Ausblick auf seine weitere Karriere: “Ich weiss, dass ich nicht mehr viele Jahr übrig habe, vielleicht noch vier oder fünf weitere. Und in diesen will ich mehr Dinge gewinnen.”

In 30 Pflichtspielen in dieser Saison hat der Superstar 15 Tore erzielt. In den vergangenen acht Partien resultierte allerdings nur noch ein Treffer.

psc 25 Februar, 2022 13:47