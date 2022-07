Cristiano Ronaldo ist zurück in Manchester

Cristiano Ronaldo steht vor der verspäteten Rückkehr zu Manchester United. Der portugiesische Superstar ist seit Montagabend wieder auf der Insel.

Dies geht aus einem Bericht von “The Athletic” hervor. Unklar ist noch, ob Ronaldo bereits am Dienstag wieder am Mannschaftstraining der Red Devils teilnimmt. In jedem Fall soll es bald ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ihm und dem neuen ManUtd-Coach Erik ten Hag geben. Dieser betonte in den vergangenen Tagen mehrmals, dass er in der neuen Saison fest mit Ronaldo plant.

Eigentlich hätte CR7 schon viel eher wieder nach Manchester zurückkehren sollen. Sein Fernbleiben begründete er mit “familiären Problemen”. Immer wieder wurde in jüngster Vergangenheit über einen Transferwunsch des Portugiesen berichtet. Konkrete Interessenten scheint es aber nicht zu geben. Im Lager der ManUtd-Verantwortlichen rechnet und hofft man weiterhin auf einen Verbleib des Torjägers.

psc 25 Juli, 2022 22:40