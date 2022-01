“Herzlichen Glückwunsch an die beste Mutter der Welt, eine Kämpferin, die mich immer gelehrt hat, nicht aufzugeben, die beste Grossmutter, von der meine Kinder nur träumen können… Ich liebe dich sehr, meine Mama! Küsschen!”, schreib Cristiano Ronaldo als Botschaft über seinen Instagram-Kanal.

Als das Video Maria Dolores dos Santos Aveiro, der Mutter des fünffachen Weltfussballers, gezeigt wurde, fing diese an zu weinen – aus Freude über die Glückwünsche, die ihr ihr Sohn via Social Media zusendete. Angesichts der zahlreichen Erfolge, die Ronaldo als Fussballprofi feierte, wenig verwunderlich. Grund, um stolz zu sein auf den Angreifer, der seit Sommer 2021 wieder bei Manchester United spielt, hat sie allemal.

Cristiano Ronaldo's birthday message to his mother brought her to tears 🥺 pic.twitter.com/d3nwp5ziba

— ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2022