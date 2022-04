Cristiano Ronaldo nimmt das Training bei ManUtd wieder auf

Cristiano Ronaldo hat nach der tragischen Nachricht um den Tod seines neugeborenen Sohns auf die Partie vom Dienstagabend zwischen Liverpool und Manchester United verzichtet. Inzwischen kehrte der 37-Jährige aber wieder zum Team zurück.

Ronaldo erschien am Mittwoch wieder auf dem Vereinsgelände der Red Devils und nahm wieder am Mannschaftstraining zu, wie englische Journalisten berichten. Am Abend zuvor hat ManUtd ohne den Superstar bei den Reds gleich mit 0:4 verloren. Am Samstag steht das wegweisende Auswärtsspiel bei Arsenal an, das beide Mannschaften für das Ziel Champions League-Quali unbedingt gewinnen müssen. Ronaldo wird voraussichtlich wieder in der Startelf stehen.

psc 20 April, 2022 17:03