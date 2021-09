Cristiano Ronaldo trifft erstmals seinen neuen Coach

Cristiano Ronaldo hat am Dienstag erstmals das Trainingsgelände von Manchester United betreten.

In Carrington traf er zunächst ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer. Danach begab sich Ronaldo direkt in Trainings-Klamotten und absolvierte einige Einheiten mit seinen neuen Teamkollegen. Der 36-Jährige will sich möglichst rasch akklimatisieren und hofft auf einen Einsatz bereits im nächsten Ligaspiel der Red Devils gegen Newcastle United am kommenden Samstag. Danach folgt die Reise in die Schweiz, wo ManUtd nächsten Dienstag auf die Young Boys trifft.

psc 7 September, 2021 15:47