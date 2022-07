Cristiano Ronaldo erhält ein unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien

Hinter der Zukunft von Cristiano Ronaldo stehen weiterhin einige Fragezeichen. Nun erhält der 37-Jährige auch noch ein äusserst attraktives Angebot aus Saudi-Arabien.

Wie die TV-Sender “TVI” und “CNN Portuguesa” berichten, bietet ein nicht namentlich genannter saudischer Verein ein Gesamtpaket von rund 300 Mio. Euro. 30 Mio. Euro Ablöse sollen ManUtd geboten werden. 20 Mio. Euro erhielten Berater und Vermittler als Provision. Für Ronaldo selbst bleiben für “nur” zwei Jahre sage und schreibe 250 Mio. Euro.

In finanzieller Hinsicht wäre dieses Angebot für CR7 natürlich unfassbar gut. Die sportliche Herausoforderung dürfte für Ronaldo allerdings nicht stimmen. In der Vergangenheit betonte er stets, dass er noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen will. Deshalb dürfte er das saudische Mega-Angebot auch direkt ausschlagen. Vorerst steht er bei ManUtd noch für eine Saison unter Vertrag.

psc 14 Juli, 2022 10:17