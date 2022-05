Cristiano Ronaldo verrät seine Zukunft

Cristiano Ronaldo will seinen Vertrag bei Manchester United erfüllen und den Verein im Sommer nicht verlassen.

Wegen der verpassten Champions League-Qualifikation mehrten sich zuletzt die Gerüchte, dass der Portugiese ein Jahr nach seiner Rückkehr ins Old Trafford wieder die Flucht antreten könnte. Dazu wird es allem Anschein nach nicht kommen. Nach dem 3:0-Sieg gegen Brentford sagte der 37-jährige Superstar auf einer Ehrenrunde in eine TV-Kamera: “Ich bin hier noch nicht fertig.” Auch der jüngste Instagram-Post von Ronaldo lässt darauf schliessen, dass er in Manchester bleiben wird. “Lasst uns die Gelegenheit unseres letzten Spiels im Old Trafford dazu nutzen, unseren grossartigen Fans zu danken, die mit uns eine schwierige Saison durchgestanden und uns nicht im Stich gelassen haben. (…) Unser Ziel ist es weiterhin, jeden Tag besser zu werden, damit wir das erreichen, was wir alle wollen: Ruhm für Manchester United”, schreibt er da.

Bei ManUtd steht im Sommer ein Neuanfang an. Zahlreiche Spieler werden den Klub verlassen. Ronaldo zählt aber nicht dazu. Mit dem neuen Trainer Erik ten Hag will er den Verein nach einer schwierigen und ziemlich erfolglosen Saison wieder zu Erfolgen und Titeln führen.

psc 3 Mai, 2022 14:15