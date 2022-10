Ronaldos Zukunft hängt von Gespräch mit Erik ten Hag ab

Nachdem Cristiano Ronaldo bis zum Spiel gegen den FC Chelsea (1:1) am Wochenende suspendiert wurde, könnte er nun wieder in die Mannschaft eingegliedert werden. Alles hängt von einem Gespräch mit Trainer Erik ten Hag ab.

Der Niederländer will vom portugiesischen Superstar laut «The Athletic» wissen, ob dieser bereit ist, seine neue Rolle als Nicht-Fixstarter zu akzeptieren. Gegen die Spurs verweigerte er in der vergangenen Wochenende die Einwechslung und verschwand noch vor Spielende in die Kabine, was zur internen Suspendierung für das nächste Spiel geführt hat. In einem Statement in den sozialen Medien zeigte sich Ronaldo reumütig. Nun muss der 37-Jährige beweisen, ob er tatsächlich ein Teamplayer ist und sich in seiner neuen Rolle unterordnen kann.

Die Mannschaft hat am Montag noch frei. Ronaldo trainiert weiterhin individuell. Sobald das Gespräch mit ten Hag stattgefunden hat, wird sich zeigen, ob er wieder vollwertiges Teammitglied wird. Der ManUtd-Coach betonte am Wochenende bereits, dass er gerne bis Saisonende auf CR7 zählen möchte. Dazu muss dieser aber die neue Rolle erst einmal akzeptieren.

psc 24 Oktober, 2022 09:43