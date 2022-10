David Beckham macht Cristiano Ronaldo ein Angebot

Cristiano Ronaldo gilt für den Winter wie schon in der vorangegangenen Transferperiode als Wechselkandidat. Lockrufe gibt es nun offenbar von David Beckham.

Dieser möchte seinen Klub Inter Miami mit absoluten Topstars besetzen. Luis Suarez, Sergio Busquets und Lionel Messi wurden in der Vergangenheit bereits als Subjekte der Begierde genannt. Laut «Sky Sports» zählt auch Cristiano Ronaldo dazu. Beckham würde den 37-jährigen Portugiesen demnach liebend gerne nach Übersee locken. Für ihn würde der englische Ex-Fussballer sogar auf Messi verzichten.

Die grosse Frage lautet allerdings, ob CR7 mit dem europäischen Spitzenfussball bereits abgeschlossen hat. Jüngst erklärte er, dass er in der Nationalelf noch grosse Pläne hat und sogar eine Teilnahme an der WM 2026 anstreben könnte. Wie es für ihn vereinstechnisch weitergeht, ist ziemlich offen. Vertraglich ist er noch bis Ende Juni 2023 an ManUtd gebunden.

psc 11 Oktober, 2022 11:37