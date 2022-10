David de Gea will bei ManUtd noch einmal verlängern

Der spanische Keeper David de Gea plant auch mittel- und langfristig bei Manchester United.

Der 31-jährige Goalie betont, dass er sich auf der Insel nach wie vor wohl fühlt und sich eine nochmalige Vertragsverlängerung vorstellen kann. «Ein neuer Vertrag? Natürlich möchte ich hier noch weitere Jahre bleiben. Wir werden in Zukunft sehen, was passiert», sagt De Gea gegenüber «BT Sport» und ergänzt: «Ich bin wirklich happy hier bei ManUtd.» Derzeit ist er nur noch bis Saisonende an den Premier Ligisten gebunden.

Seit 11 Jahren im Verein

Der Schlussmann schnürt seine Schuhe bereits seit elf Jahren für die Red Devils. Er ist als Nummer 1 nach wie vor gesetzt. In der spanischen Nationalmannschaft hat er diesen Status allerdings verloren und wurde zuletzt von Nationaltrainer Luis Enrique gar nicht mehr berücksichtigt.

