Deal offenbar perfekt: Weghorst wechselt zu Manchester United

Es hatte sich angebahnt und nun ist es laut Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano fix: Wout Weghorst schliesst sich Manchester United an.

Wout Weghorst to Manchester United, here we go! All conditions revealed on Tuesday are confirmed: Man Utd pay €3m to Besiktas then sign Weghorst on loan from Burnley 🚨🔴 #MUFC

🛫 Understand Weghorst will fly to Manchester today to undergo medical tests and then sign contracts. pic.twitter.com/99TPoRuo67

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023