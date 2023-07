Die Saudis machen ManUtd Sofyan Amrabat streitig

Manchester United möchte sich in diesem Sommer mit dem marokkanischen Nationalspieler Sofyan Amrabat verstärken. Konkurrent erhalten die Engländer nun aus Saudi-Arabien.

Al-Ahli will den 26-jährigen Mittelfeldspieler gemäss "L'Équipe" ebenfalls unter Vertrag nehmen. Amrabat steht bei der AC Fiorentina nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Ein Transfer in der aktuellen Periode bietet sich an, da die Toskaner nur dann noch eine stattliche Ablöse kassieren können.

Wohin es den Defensivstrategen ziehen wird, steht noch nicht fest. ManUtd war bislang optimistisch, was eine Verpflichtung des Profis anbelangt, das Interesse der Saudis schafft aber eine neue Ausgangslage: Dort könnte Amrabat wohl ein deutlich höheres Salär beziehen.

psc 31 Juli, 2023 10:13