Donny van de Beek erwägt Abgang bei ManUtd

So hat sich Donny van de Beek seine erste Saison bei Manchester United nicht vorgestellt: Der frühere Ajax-Profi kommt kaum zum Zug und hat jetzt ein klärendes Gespräch gefordert.

Laut “Mirror” will sich der 23-jährige Niederländer mit Manchester Uniteds stellvertretenden Vorsitzenden Ed Woodward unterhalten, um zu erfahren, weshalb seine Situation im Verein so ist, wie sie ist. Je nach Ausgang dieses Gesprächs erwägt van de Beek einen Abgang bei den Red Devils nach nur einer Saison.

Nach seinem Wechsel von Ajax zum englischen Rekordmeister in dieser Spielzeit stand der Mittelfeldprofi in der Premier League bislang nur zweimal in der Startelf. Auch sonst setzt Trainer Ole Gunnar Solskjaer nur selten auf den 40 Mio. Euro-Neuzugang. Van de Beek blickt auf nur 13 Saisoneinsätze, wobei ihm dabei ein Treffer gelungen ist.

psc 16 März, 2021 13:15