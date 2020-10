Edinson Cavani muss sein ManUtd-Debüt verschieben

Edinson Cavani muss auch nach der Länderspielpause noch etwas auf sein Debüt bei Manchester United warten.

Wegen der Quarantäne-Regeln auf der Insel muss der 33-jährige Torjäger erst einmal 14 Tage in Quarantäne. Das Spiel gegen Newcastle United am 17. Oktober kommt somit zu früh. Voraussichtlich kann Cavani ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Paris St. Germain am 20. Oktober in der Champions League erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Ob er da zum Einsatz kommt, ist allerdings offen. Cavani hat schon lange keinen Ernstkampf mehr bestritten und muss sich physisch erst einmal wieder in Form bringen.

Der Stürmer unterschrieb bei den Red Devils am Montag für ein Jahr (mit Option).

psc 7 Oktober, 2020 15:56