Ego-Show: Ronaldo sorgt mit vorzeitigem Abgang für Eklat

Cristiano Ronaldo sitzt beim 2:0-Sieg von Manchester United gegen Tottenham während 90 Minuten auf der Bank. Wobei 90 Minuten sind es nicht: Bereits vor Schlusspfiff stampft er frustriert in die Kabine.

Nachdem sich abzeichnet, dass der Portugiese nicht mehr ins Spiel kommt, wählt der 37-Jährige in der 89. Minute den Gang in die Kabine. Ein Verhalten, das natürlich ein absolutes No-Go darstellt und einem faustdicken Eklat gleichkommt. ManUtd-Coach Erik ten Hag will die Sache direkt nach Schlusspfiff nicht kommentieren: «Das werden wir morgen klären. Ich habe gesehen, wie er gegangen ist, aber ich habe danach nicht mit ihm gesprochen. Heute Abend feiern wir den Sieg und mit dem Rest beschäftigen wir uns am Donnerstag», sagt er den Journalisten. Tatsächlich liefern die Red Devils ohne Ronaldo eine hervorragende Partie ab.

Umso ärgerlicher, dass CR7 nun ein solches Fass aufmacht. Ob und welche Konsequenzen er dafür erfährt, ist noch ungewiss.

psc 20 Oktober, 2022 09:16