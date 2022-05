Entscheidung getroffen: Erik ten Hag will voll auf Cristiano Ronaldo setzen

Spekulationen, wonach Cristiano Ronaldo Manchester United im Sommer verlässt, können wohl ad acta gelegt werden.

Zumindest will der künftige ManUtd-Trainer Erik ten Hag voll auf den Portugiesen setzen. Wie der “Telegraph” berichtet, hat sich der 51-jährige Niederländer ganz klar für einen Verbleib des Torjägers in Manchester ausgesprochen. Es wäre “dumm”, den besten Torschützen abgzugeben. Ronaldo spielt für ten Hag nach seiner Amtsübernahme im Sommer eine absolut zentrale Rolle. Der 37-Jährige sei auch einer der ersten Spieler, mit denen er sich austauschen wolle. Dabei gehe es auch darum, gemeinsam mit Ronaldo zu eruieren, wie dieser am besten ins Spielsystem integriert werden kann.

Allerdings sei es fraglich, ob Ronaldo angesichts seines fortgeschrittenen Alters noch jedes Spiel mitmache. Auch deshalb wollen die Red Devils im Sommer angeblich gleich zwei neue Stürmer unter Vertrag nehmen.

psc 6 Mai, 2022 16:00