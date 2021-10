Erste Premier-League-Auszeichnung für Ronaldo seit United-Rückkehr

Cristiano Ronaldo hat die Wahl zum Spieler des Monats September in England für sich beansprucht. Wie die Premier League am Freitag offiziell bestätigte, hat sich der 36 Jahre alte Angreifer von Manchester United unter anderem gegen FC Chelseas Antonio Rüdiger und FC Liverpools Mohamed Salah durchgesetzt.

