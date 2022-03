Ex-Mitspieler verrät: Diese bizarren Tipps gab uns Ronaldo

Cristiano Ronaldo gilt als absoluter Top-Sportler, der alles dem Erfolg unterordnet. Wie der Portugiese als Teamkollege sein kann, verriet nun dessen ehemaliger Juve-Mitspieler Arthur Melo.

“Wir sassen zusammen am Tisch und manchmal schaute er auf unsere Teller und sagte: ‘Das ist nicht das, was ihr essen solltet'”, erklärte Arthur, Mittelfeldspieler bei Juventus Turin, im Interview mit “TNT”. Der Brasilianer meinte, dass es Ronaldo neben der Kritik am Essen seiner Mitspieler auch wichtig sei, sich 15 Minuten am Tag zu sonnen.

Arthur habe diese Professionalität auf und neben dem Platz überrascht: “Ronaldo ist kein Fussballspieler, er ist ein Spitzensportler.” Der fünffache Weltfussballer, der Juventus Turin 2021 gen Manchester United verliess, sei daneben aber total umgänglich mit seinen Mitspielern. “Er hat er immer ein offenes Ohr für die Menschen um ihn herum”, schwärmte Arthur.

