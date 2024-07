Fix: Joshua Zirkzee wechselt zu Manchester United

Joshua Zirkzee wechselt vom FC Bologna zu Manchester United. Am Sonntag machten die Red Devils den Deal offiziell.

Nun ist es offiziell: Joshua Zirkzee verlässt den FC Bologna und schliesst sich Manchester United an. Dies bestätigte der englische Rekordmeister am Sonntagnachmittag. ManUnited macht Berichten zufolge nicht von der Ausstiegsklausel Gebrauch, sondern zahlt etwa 2,5 Mio. Euro, somit 42,5 Millionen Euro an die Italiener.

Ready to make his mark Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024

Dafür hat sich der Premier-League-Klub wohl bessere Zahlungsbedingungen gesichert. 50 Prozent der Ablöse muss Bologna an den FC Bayern überweisen, von wo der Niederländer vor zwei Jahren nach Italien gewechselt war. In Manchester hat Zirkzee einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

"Nach Gesprächen mit dem Manager und den Verantwortlichen des Klubs weiss ich, wie aufregend die Zukunft hier sein wird, und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil zum Erfolg von Manchester United beizutragen", freut sich Zirkzee auf die anstehende Aufgabe.

Sein Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer der Serie A wäre noch bis 2026 gültig gewesen. In der vergangenen Saison erzielte der zweifache niederländische Nationalspieler zwölf Tore und legte weitere sieben Treffer auf.

dwe 14 Juli, 2024 17:02