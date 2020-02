Der 30-jährige Angreifer wechselt vom chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua auf Leihbasis bis zum Saisonende zum englischen Rekordmeister. Ighalo wird vom Verien als “lebenslanger ManUtd-Fan” bezeichnet. Er soll den langwierigen Ausfall von Marcus Rashford kompensieren.

Erfahrungen in der Premier League sammelte der Torjäger in der Vergangenheit beim FC Watford.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.

Welcome, Odion! 🔴

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020