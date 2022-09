Formel 1-Star Lewis Hamilton könnte bei ManUtd einsteigen

Lewis Hamilton ist mit 37 Jahren inzwischen der zweitälteste Fahrer in der Formel 1. Zwar liebäugelt er mit einer nochmaligen Vertragsverlängerung bei Mercedes, für die Zeit nach seiner Aktivkarriere ist ein Wechsel ins Fussballbusiness aber möglich.

Englische Medien spekulieren derzeit über einen baldigen Einstieg des siebenfachen Weltmeisters bei Manchester United. Die Verbindung kommt durch Hauptinteressent und Ineos-Boss Jim Ratcliffe (69) zustande. Der britische Unternehmer ist ein guter Freund von Hamilton und Mercedes-Teilbesitzer.

Seit 2003 ist die Familie Glazer bei ManUtd tonangebend. Die Amerikaner stehen aber schon seit längerem in der Kritik und sind bei den Fans ziemlich unbeliebt. Ein Besitzerwechsel ist nicht ausgeschlossen. Hamilton selbst machte jüngst am GP in Zandvoort allerdings nicht den Eindruck, dass er kurz vor dem Einstieg bei ManUtd steht. Der Engländer sagte: “Ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Ich möchte mich immer mehr in Teams einbringen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft etwas mit Jim aufbauen kann. Wann das ist, weiss ich noch nicht.”

