Gegen Auflagen verstossen: Mason Greenwood erneut verhaftet

Mason Greenwood befindet sich offenbar wieder in Haft. Der Fussballer von Manchester United hat einem Medienbericht zufolge gegen seine Kautionsauflagen verstossen.

Mason Greenwood befindet sich offenbar erneut in polizeilichem Gewahrsam. Wie die «Sun» berichtet, ist der Stürmer von Manchester United wegen Verstössen gegen seine Kautionsauflagen festgenommen worden. Der 21-Jährige soll sein mutmassliches Opfer kontaktiert haben.

«Der Polizei von Greater Manchester ist bekannt, dass ein 21-jähriger Mann gegen seine Kautionsauflagen verstossen haben soll», erklärt ein Polizeisprecher. «Am Samstag, den 15. Oktober 2022, wurde er festgenommen. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.»

Greenwoods erste Festnahme hatte sich im Januar dieses Jahres ereignet. Damals verbrachte er drei Nächte in Haft, nachdem er in seinem gemieteten Haus in Bowdon, Greater Manchester, festgenommen worden war. Greenwood wurde am 2. Februar auf Kaution freigelassen und hat sich seitdem relativ bedeckt gehalten.

Die damalige Freundin von Greenwood hatte dem einstigen englischen Nationalspieler auf Instagram vorgeworfen, sie geschlagen und misshandelt zu haben.

aoe 15 Oktober, 2022 12:02