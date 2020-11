Hacker-Angriff: ManUtd wird erpresst

Manchester United wird nach einem Hacker-Angriff offenbar erpresst.

Cyber-Kriminellen sollen ins Computer-Netzwerk des englischen Rekordmeisters eingedrungen und dabei an sensible Informationen gekommen sein. Laut “Daily Mail” fordern sie von den Klubverantwortlichen jetzt mehrere Millionen Euro Lösegeld und drohen andernfalls damit Infos über Transfers, Spieler und Klubmitarbeiter an die Öffentlichkeit zu verbreiten. Dabei geht es um Details zu Gehältern, Schulden und Scoutinginformationen.

Die Attacke auf das EDV-System des Premier League-Klubs hat angeblich vor rund einer Woche stattgefunden. Die Sicherheitslücke wurde inzwischen geschlossen, doch die Informationen wurden abgegriffen.

Wer genau hinter der Erpressung steckt, ist bislang nicht bekannt. Im vergangenen Jahr soll ein Zweitligist auf dieselbe Art und Weise erpresst worden sein. Die Betroffenen zahlten damals umgerechnet 5,5 Mio. Euro. Bei ManUtd dürfte die Summe deutlich höher sein.

psc 27 November, 2020 11:55