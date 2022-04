Handy-Ärger: Junge nimmt Entschuldigung von Ronaldo nicht an

Cristiano Ronaldo hat nach der 0:1-Niederlage bei Everton am vergangenen Wochenende einem jungen Fan das Handy wutentbrannt aus der Hand geschlagen. Der Portugiese hat sich für seine Aktion sofort entschuldigt und wollte den Jungen zu einem Heimspiel von Manchester United einladen. Diese Idee kommt allerdings nicht gut an.

Laut “Liverpool Echo” hat der Junge keine Lust auf einen Abstecher ins Old Trafford. Die Mutter des 14-Jährigen ist noch immer stinksauer und sagt der Zeitung: “Er ist ein autistischer Junge und wurde von einem Fussballspieler angegriffen, so sehe ich das als Mutter. Wir haben das Angebot, zu United zu gehen, dankend abgelehnt, weil Jake nicht dorthin will und er Ronaldo nicht sehen will. Das hat er ziemlich deutlich gemacht.”

Auf Instagram erklärte sich CR7 nach dem Vorfall wie folgt: “Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit. Es ist nie einfach, in schwierigen Momenten wie dem, den wir gerade erleben, mit Emotionen umzugehen. Dennoch müssen wir immer respektvoll und geduldig sowie ein Vorbild für alle jungen Menschen sein, die das schöne Spiel lieben.”

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Aktion wurde via Handy von anderen Matchbesuchern aufgenommen. ManUtd hat auf Sanktionen gegen Ronaldo verzichtet.

psc 12 April, 2022 15:11