Harry Maguire erhält in seinem Zuhause eine Bombendrohung

ManUtd-Profi Harry Maguire hat in seinem Zuhause eine Bombendrohung erhalten.

Dies bestätigt eine Sprecherin im Namen des englischen Nationalspielers. Die Cheshire Polizei wurde gerufen und ermittelt. Die Drohung ging laut “Sky Sports” in den vergangenen 24 Stunden ein. Maguire lebt mit seiner Verlobten Fern Hawkins und den gemeinsamen zwei Töchtern in einer Villa. Er bereitet sich weiterhin auf das Auswärtsspiel bei Arsenal am Samstag vor und wird keine weiteren Kommentare zum Vorfall abgeben.

In jüngerer Vergangenheit wurde Maguire immer wieder für seine Auftritte bei ManUtd und auch in der englischen Nationalmannschaft kritisiert. Bei einem Spiel mit den Three Lions im Wembley wurde er zuletzt sogar von einigen englischen Fans ausgepfiffen.

psc 21 April, 2022 17:16