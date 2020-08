Harry Maguire nach Schlägerei schuldig gesprochen

ManUtd-Verteidiger Harry Maguire wurde von einem Gericht auf der griechischen Insel Syros wegen Körperverletzung, Widerstand gegen eine Festnahme und Bestechung schuldig gesprochen.

Der 27-Jährige wurde in der vergangenen Woche gemeinsam mit seinem Bruder und einem Freund festgenommen, nachdem sie sich eine Prügelei mit Polizisten lieferten, die offenbar verdeckt ermittelten. Ausgangspunkt der Schlägerei waren angeblich zwei “Gangster”, die die Schwester von Maguire, die ebenfalls auf Mykonos feierte, attackiert wurde. Angeblich wurden ihr Drogen verabreicht, was zu einem Kreislaufkollaps führte. In einer Auseinandersetzung flogen anschliessend die Fäuste. Involviert waren auch Polizisten.

Nach der Festnahme soll Maguire versucht haben, die Ermittler zu bestechen, um eine Freilassung zu bewirken.

Was das Urteil konkret bedeutet, ist noch offen. Maguire wurde vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate trotz des Vorfalls erst einmal für die Nations League-Partien im September aufgeboten.

psc 25 August, 2020 18:36