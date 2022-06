Insider verrät: Manchester United bot mehr für Núñez als Liverpool

Darwin Núñez wird von Benfica zum FC Liverpool wechseln. Dabei soll Manchester United mit einer höheren Offerte leer ausgegangen sein.

In der Nacht von Sonntag auf Montag verkündete Benfica, dass man sich mit dem FC Liverpool bezüglich eines Wechsels von Darwin Núñez einig sei. 75 Millionen Euro würden die Reds als Sockelablöse nach Portugal überweisen, 25 Millionen Euro könnten an Boni noch hinzukommen. Der FC Liverpool bricht damit seinen internen Transferrekord, hielt diesen bislang Virgil van Dijk (2018 für 84,65 Mio. Euro von Southampton).

Im Werben um Núñez waren die Reds offensichtlich aber nicht die einzigen, die mit Geldscheinen wedelten. Der portugiesische Sportjournalist Pedro Sepulveda sagte dazu dem britischen Ableger von “Sky”: “Das Angebot von Manchester United war grösser als das von Liverpool, aber das Projekt, dass Liverpool in der Champions League spielt, war für Núñez sehr entscheidend!” Folglich wird Letzterer künftig an der Anfield Road und nicht im Old Trafford stürmen.

adk 13 Juni, 2022 17:56