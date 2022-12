Physische & mentale Probleme: Jadon Sancho fehlt ManUtd

Jadon Sancho wird vorerst nicht mehr für seinen Verein Manchester United auflaufen. Der 22-Jährige leidet an physischen und mentalen Problemen, wie Trainer Erik ten Hag offenbart.

Deshalb bestreitet Sancho derzeit ein individuelles Programm in den Niederlanden und war nicht mit ins Wintertrainingslager des Teams in Spanien gereist. Ten Hag erklärt gegenüber der «BBC»: «Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen. Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurückbringen, aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird.»

Sancho wechselte im Sommer 2021 für 85 Mio. Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu den Red Devils, kommt dort aber nicht wie gewünscht in Fahrt. Auch in dieser Saison liessen seine Leistungen nach einem zuletzt guten Saisonstart zu wünschen übrig. Wann er wieder in den Kader zurückkehrt, ist ungewiss. «Ich habe mehrere Gespräche mit Jadon geführt. Manchmal weiss man nicht, warum oder woran es liegt. Genau das versuchen wir jetzt zu erforschen und ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen», führt ten Hag aus. Er hoffe aber, dass der Stürmer bald zurückkehre.

psc 14 Dezember, 2022 10:13