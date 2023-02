Jadon Sancho glänzt bei ManUtd-Remis – Erik ten Hag ist glücklich

Auch wenn Manchester United am Mittwochabend gegen Leeds United nicht über ein 2:2-Remis hinauskam, gab es dennoch einen grossen Gewinner: Jadon Sancho.

Der 22-Jährige wurde für die letzte halbe Stunde von Trainer Erik ten Hag beim Stand von 0:2 eingewechselt und war massgeblich daran beteiligt, dass die Red Devils zumindest noch einen Punkt ergatterten. Den Ausgleich in der 70. Minute erzielte er höchstpersönlich. Damit scheint die Baisse von Sancho, der wegen mentalen und körperlichen Problemen nach der WM zwischenzeitlich aus dem Kader genommen wurde, endgültig vorbei.

«Ich bin sehr glücklich. Er ist auf dem Weg zurück. Wir wissen, was für ein ausgezeichneter Spieler er ist. Er kann für unsere Mannschaft definitiv einen grossen Impact haben. Das hat er in diesem Spiel getan, aber wir wissen, dass er dies regelmässig tun muss. Er muss hart arbeiten, wie wir alle in diesem Moment. Er ist gut drauf und ich denke er kann noch mehr geben», kommentiert ManUtd-Coach ten Hag den starken Auftritt des Engländers. Sancho darf sich in dieser Form auf weitere Einsätze in den kommenden Spielen freuen.

psc 9 Februar, 2023 11:14