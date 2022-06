Fix: Auch Jesse Lingard verlässt ManUtd in diesem Sommer

Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft Ende Juni aus und wird definitiv nicht mehr verlängert. Lingard begibt sich nach acht Profijahren bei den Red Devils, während denen er zwischenzeitlich aber auch ausgeliehen, auf Vereinssuche. Bereits die Ausbildung hat der 29-Jährige bei ManUtd bestritten. Insgesamt lief er in 232 Profispielen für seinen langjährigen Verein auf. In der abgelaufenen Saison musste er sich allerdings häufig mit einer Jokerrolle begnügen. Wohin er wechselt, ist noch ungewiss. Eine Rückkehr zu West Ham, wo er Teile der Saison 2020/21 bestritt, könnte eine Option sein.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022