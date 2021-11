Jesse Lingard will nicht bei ManUtd verlängern, sondern zurück zu West Ham

Der englische Stürmer Jesse Lingard macht bei Manchester United erneut schwere Zeiten durch: Trainer Ole Gunnar Solskjaer setzt zurzeit kaum auf ihn. Ein baldiger Abgang steht bevor.

Laut “Telegraph” steht bereits fest, dass der 28-Jährige seinen Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das Eigengewächs will seine Karriere woanders fortsetzen. Gemäss “The Sun” möchte Lingard am liebsten bereits im Januar wechseln – zu West Ham United. Dort verbrachte er in der letzten Saison eine sehr erfolgreiche Rückrunde, ehe er im Sommer zu den Red Devils zurückbeordert wurde. Dort steht er in der aktuellen Spielzeit bei acht Einsätzen. Nur eines im League Cup allerdings in der Startelf.

