Juan Mata geht in ein 8. Jahr bei Manchester United

Der 33-jährige Offensivspieler wird somit eine achte aufeinanderfolgende Spielzeit bei den Red Devils bestreiten. Der ursprüngliche Vertrag des 33-Jährigen lief Ende Juni aus. Jetzt gibt ManUtd bekannt, dass Mata an Bord bleibt und einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet hat.

Der frühere spanische Internationale stiess im Sommer 2014 für 44,7 Mio. Euro von Ligakonkurrent Chelsea zu den Red Devils. Für diese hat er seither 273 Pflichtspiele bestritten.

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🔏

🪄 @JuanMata8 has extended his stay at United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 2, 2021