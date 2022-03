Juve erwägt unverschämt hohes Angebot für Paul Pogba

In der Causa Paul Pogba kommt mal wieder Bewegung rein – und wie. Juventus Turin soll seinen ehemaligen Spieler mit einer monströsen Offerte locken wollen.

Paul Pogba könnte ein gigantisches Angebot von seinem Ex-Klub Juventus Turin, der in Sachen Reunion bereit scheint, alle Register zu ziehen, erreichen. Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” ist die Alte Dame bereit dazu, Pogba ein Angebot über zehn Millionen Euro Netto-Jahresgehalt vorzulegen.

Eine solche Summe liest sich nahezu grotesk, immerhin hatte Juve erst im Februar erneut ein dickes bilanzielles Minus bekanntgegeben. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 steht ein Fehlbetrag von 119 Millionen Euro. Im Gegenzug verringerten sich die Betriebseinnahmen um 13,6 Prozent auf 223 Millionen Euro.

Die finanziellen Spannungen, die Turin umfassen, lassen also zumindest Fragen aufkommen, ob Juve Pogba ein derart hohes Gehalt bieten könnte. Der Vertag des 28 Jahre alten Weltmeisters läuft in wenigen Monaten aus. Medienberichten zufolge will er sich bis Ende Saison Zeit lassen, um eine abschliessende Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Bis dahin wird auch Manchester United den Kampf nicht aufgeben.

aoe 5 März, 2022 10:48