Juve bestätigt Interesse an Martial – Transfer ist aber unwahrscheinlich

Juventus beschäftigt sich durchaus mit ManUtd-Stürmer Anthony Martial, wie ein Klubverantwortlicher nun öffentlich bestätigt. Allerdings scheint es derzeit keine Möglichkeiten für einen Transfer des Franzosen nach Turin zu geben.

“Unter den derzeitigen Bedingungen ist es nicht möglich. Angesichts der vorliegenden Zahlen gibt es keine fortgeschrittenen Gespräche und wir erwarten auch keinen Effort von Manchester United”, sagte der Vorstandsvorsitzende Maurizio Arrivabene am Rande des Pokalspiels gegen Sampdoria Genua am Dienstag gegenüber “Sport Mediaset”. Martial möchte die Red Devils noch in diesem Monat verlassen. Juve würde gerne eine Leihe mit Kaufoption realisieren. Allerdings können die Turiner das Salär des 26-jährigen Franzosen nicht stemmen. ManUtd müsste entgegenkommen und einen Teil des Gehalts weiterhin übernehmen.

psc 19 Januar, 2022 14:29