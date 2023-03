Kataris mit 5 Milliarden-Angebot für ManUtd in Pole Position

Die Glazer-Familie wird Manchester United in Kürze verkaufen. Den Zuschlag könnten die Kataris rund um die Nine Two Foundation erhalten.

Die Monarchen zeigen grosses Interesse am Einstieg in die Premier League, nachdem sie 2011 bereits bei PSG eingestiegen sind. Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani höchstpersönlich befasst sich mit dem Projekt. Laut «RMC Sport»-Journalist Fabrice Hawkins befinden sich die Kataris mit einem 5 Milliarden-Angebot in der Pole Position. Dabei haben sie bereits klargestellt, dass sie sportlichen den eingeschlagenen Weg fortsetzen und an Trainer Erik ten Hag festhalten wolle.

Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen. Auch INEOS mit dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe mischt weiterhin mit.

https://twitter.com/FabriceHawkins/status/1632731786806435845

psc 6 März, 2023 16:50