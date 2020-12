Doch kein Wechsel: Raiola rudert bei Pogba zurück

Vor Wochenfrist hat Berater Mino Raiola eine Bombe platzen lassen und einen baldigen Wechsel von Paul Pogba herbeigesehnt. Jetzt rudert der 53-Jährige zurück.

Bei der Zeremonie zur Vergabe des Golden Boy-Awards erklärt der Agent gegenüber “tuttosport” einen Winterwechsel des ManUtd-Profis für ausgeschlossen. “Wenn es um ihn geht, sind sie in England sensibel, vielleicht zu sensibel. Im Januar wechseln die grossen Spieler nicht. Wir werden im Sommer sehen, was passiert”, so Raiola. Pogba ist noch bis 2022 an die Red Devils gebunden und erklärte zuletzt selber, dass er sich nur auf die Dinge auf dem Platz konzentrieren wolle.

In der vergangenen Woche erklärte Raiola die Zeit von Pogba bei Manchester United als beendet: “Er hat einen Vertrag, der im Sommer 2022 ausläuft, aber ich denke, die beste Lösung für beide Parteien ist, ihn im nächsten Transferfenster zu verkaufen. Andernfalls würde United riskieren, dass Pogba ablösefrei geht, da er im Moment keinerlei Absichten hat, den Vertrag zu verlängern. Paul ist unglücklich in Manchester.” Jetzt der prompte U-Turn – möglicherweise nach weiteren Gesprächen zwischen Berater und Spieler. Zumindest diese Saison scheint der französische Weltmeister bei ManUtd beenden zu wollen.

psc 15 Dezember, 2020 09:11