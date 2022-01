Keine Abgänge: Rangnick will Cavani und van de Beek halten

Ralf Rangnick will mit Edinson Cavani und Donny van de Beek zwei vermeintliche Verkaufskandidat behalten. Dies verkündet der Coach von Manchester United höchstpersönlich.

Auch im Jahr 2022 will Ralf Rangnick bei Manchester United auf Edinson Cavani und Donny van de Beek zählen können. “Cavani wird definitiv nicht im Januar gehen. Wir haben über Edi gesprochen und er weiss, dass ich ihn definitiv nicht gehen lassen werde – wir werden Edi definitiv brauchen. Er ist unglaublich”, teilte der 63-jährige Übungsleiter mit und betonte: “Ich habe ihm vom ersten Tag an gesagt, dass er für mich ein sehr wichtiger Spieler ist. Er bleibt.”

In Bezug auf van de Beek sagte der deutsche Fussballlehrer indes: “Ich glaube immer noch, dass wir Donny van de Beek behalten sollten. Er sollte auf jeden Fall bis zum Ende dieser Saison hier bleiben.” Rangnick meinte im Anschluss: “Ich hatte letzte Woche auch ein langes Gespräch mit ihm darüber. Er will auch für die niederländische Nationalmannschaft spielen.” Während Cavanis Kontrakt in Manchester zum Saisonende ausläuft, ist van de Beek noch bis 2025 an die ‘Red Devils’ gebunden.

adk 2 Januar, 2022 15:09