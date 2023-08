Ligue 1-Klub befasst sich mit ManUtd-Verteidiger Victor Lindelöf

Ligue 1-Verein Stade Rennes beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von ManUtd-Verteidiger Victor Lindelöf.

Der 29-jährige Schwede ist in der Innenverteidigung der Red Devils derzeit nicht erste Wahl. Trotz Vertrag bis Juni 2024 ist ein Abgang noch in dieser Transferperiode nicht ausgeschlossen. Gemäss "RMC" könnte es Lindelöf nach Rennes ziehen. Dort würde er sicherlich mehr Spielpraxis erhalten als in Manchester, wo in der Innenverteidigung aktuell Raphaël Varane und Lisandro Martinez gesetzt sind.

psc 21 August, 2023 17:44