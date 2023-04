Lotst Cristiano Ronaldo Ex-ManUnited-Kollegen zu Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo löste seinen Vertrag bei Manchester United Ende 2022 auf und unterschrieb danach bei Al-Nassr. Nun hätte er dort offenbar gerne einen ehemaligen Kollegen aus Manchester.

Al-Nassr soll von Cristiano Ronaldo nahegelegt werden, Alex Telles von Manchester United zu verpflichten. Dies berichtet die spanische Sportzeitung «AS». Telles ist vertraglich noch bis 2024 an die Red Devils gebunden. In der aktuellen Saison spielt er aber auf Leihbasis beim FC Sevilla. Somit scheint man in Manchester nicht mehr mit dem brasilianischen Nationalspieler zu planen.

adk 30 April, 2023 17:25