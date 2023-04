Luke Shaw hat bei ManUtd verlängert

Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist nun auch offiziell unter Dach und Fach: Aussenverteidiger Luke Shaw hat seinen Vertrag bei Manchester United verlängert.

Der 27-jährige Engländer dehnt seinen bis 2024 gültigen Kontrakt vorzeitig bis 2027 aus. Speziell: Erst im vergangenen Dezember unterschrieb er einen neuen Kontrakt, nun also erneut. Shaw wird für seine konstant guten Leistungen in dieser Saison belohnt. Mittlerweile spielt er seit fast neun Jahren für die Red Devils. Ursprünglich stiess er für knapp 40 Mio. Euro vom FC Southampton nach Manchester.

«Vor neun Jahren habe ich bei diesem grossartigen Verein unterschrieben und bin begeistert, meinen Vertrag zu verlängern. Ich bin enorm gewachsen, seit ich vor all den Jahren nach Manchester gekommen bin, sowohl als Person als auch als Spieler. Ich weiss, was nötig ist, um bei einem Verein wie diesem erfolgreich zu sein. Wir stehen am Anfang unserer Reise unter dem neuen Trainer und seinem Stab. Wir waren in dieser Saison bereits erfolgreich, aber wir wollen noch viel mehr. Es ist eine grossartige Gelegenheit, hier etwas Besonderes zu schaffen, und ich werde alles geben, um ein Teil davon zu sein», kommentiert Shaw seine Vertragsverlängerung.

psc 4 April, 2023 11:30