Maguire fordert offenbar Mega-Abfindung von ManUnited

Manchester United will sich von Harry Maguire trennen. Doch der Innenverteidiger gibt nicht so einfach klein bei und stellt offenbar horrende Forderungen.

Manchester United und West Ham United sind sich bereits einig: Für 35 Millionen Euro kann Harry Maguire wechseln. Bis dato ist der Wechsel aber noch nicht über die Bühne gegangen. Laut der britischen Boulevardzeitung "Sun" liegt dies daran, dass Maguire noch damit zögert, West Ham United sein "Ja"-Wort zu geben.

Wie das Boulevardblatt nun nachlegt, hatte Manchester United dem englischen Nationalspieler für die Trennung eine Abfindung in Höhe von sechs Millionen Pfund angeboten, Maguire will aber angeblich 15 Millionen. Und das hat einen Grund: Bei einem Wechsel zu West Ham United müsste Maguire mit einer Gehaltskürzung rechnen: Statt 190.000 Pfund würde es künftig nur noch 120.000 Pfund pro Woche geben. Bei einem Vierjahresvertrag würden ihm so rund 14,5 Millionen verloren gehen. Sein aktueller Vertrag in Manchester läuft unterdessen noch bis 2025.

adk 15 August, 2023 09:35