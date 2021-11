Gespräche laufen bereits: Lucien Favre ist ein Thema bei ManUtd

Manchester United beginnt die Gespräche mit möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer. Eine Rolle in den Überlegungen der Engländer spielt auch der Schweizer Trainer Lucien Favre.

Wie der “Telegraph” berichtet, zählt der 64-Jährige zum engeren Kandidatenkreis Topklubs. Der Romand soll sich genauso wie die ebenfalls vereinslosen Ernesto Valverde (57) und Rudi (57) in Gesprächen mit der Klubleitung befinden. Der Vorteil dieses Trios: Allesamt wären aufgrund ihrer Ungebundenheit sofort verfügbar. Das ist beim vermeintlichen Wunschkandidaten Mauricio Pochettino nicht der Fall. Dieser steht noch bis 2023 bei PSG unter Vertrag. Favre musste seinen Posten bei Borussia Dortmund vor knapp einem Jahr räumen. In den letzten Wochen bzw. Monaten wurde er bereits mit Crystal Palace und Newcastle United in Verbindung gebracht, die zwischenzeitlich ebenfalls neue Trainer gesucht haben.

Vorerst ist bei ManUtd Ex-Profi Michael Carrick im Amt. Der 40-Jährige fungiert als Interimsmanager bis ein neuer Coach gefunden wurde.

psc 24 November, 2021 16:59