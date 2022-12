Manchester United gibt im Januar Angebot für Cody Gakpo ab

Über Cody Gakpo wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert, richtig ernst wurde es bisher aber mit keinem der immer wieder gehandelten Topklubs. Manchester United will im kommenden Transfermonat in die Vollen gehen.

Cody Gakpo (23) ist bisher mit unzähligen Schwergewichten des europäischen Fussballs in Verbindung gebracht worden. Davon will Manchester United schon bald rausstechen. Laut einem Bericht des «Daily Telegraph» plant der englische Rekordmeister ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro, sobald das Transferfenster im Januar öffnet.

Gakpo sei bei den Red Devils als Ersatz für Cristiano Ronaldo vorgesehen, der den Verein aufgrund seines skandalösen Interviews vor Kurzem verlassen musste. Gakpo tauchte schon im vorigen Sommer auf der United-Einkaufsliste auf – aber nur für den Fall, sollte das Werben um Antony scheitern.

«Ja, wir wollen im Januar einen Stürmer verpflichten, aber nur, wenn wir den richtigen Spieler finden», bestätigte United-Trainer Erik ten Hag bereits, dass der Fokus im Januar auf einem neuen Stürmer liegen wird. «Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.»

aoe 17 Dezember, 2022 14:22