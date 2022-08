Manchester United plant neues Angebot für Ajax-Angreifer Antony

Manchester United soll weiterhin an Ajax Amsterdams Antony baggern. Für den Brasilianer müssen die Red Devils nun aber nachbessern.

Bislang konnte Manchester United Ajax Amsterdam noch nicht zufriedenstellen. Die Engländer haben für Antony bereits eine Offerte abgegeben, diese reichte allerdings nicht aus. Nun berichten “Goal” und “Spox”, dass Manchester United bereit sei, mehr als 70 Millionen Euro für den Offensivspieler zu bieten.

Antony hofft indessen, dass er ins Old Trafford wechseln darf. Am Samstag fehlte er zum zweiten Mal in Folge beim Training von Ajax – wohl um Ajax unter Druck zu setzen.

adk 21 August, 2022 11:11