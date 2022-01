Manchester United hat seinen neuen Klubboss gefunden

Der Rückzug des langjährigen Klubosses wurde schon vor längerem angekündigt. Nun steht fest, dass Arnold per 1. Februar die Rolle als CEO des Vereins antritt. Ed Woodward tritt seines Zeichens auch als stellvertretender Vorstandsvorsitzender zurück.

Klubbesitzer Joel Glazer sagt zu den Veränderungen: “Wir freuen uns nun darauf, dass Richard und sein Führungsteam eine neue Phase in der Entwicklung des Vereins einleiten werden, mit ehrgeizigen Plänen für Investitionen in Old Trafford, der Stärkung unseres Engagements bei den Fans und dem weiteren Streben nach unserem wichtigsten Ziel – dem Sieg auf dem Spielfeld.”

ℹ️ We are pleased to announce that Richard Arnold will become Chief Executive Officer of the club, effective from 1 February.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 6, 2022