Manchester United vorerst ohne Rashford

Manchester United muss bis auf Weiteres ohne Stürmer Marcus Rashford auskommen. Der englische Nationalspieler muss sich einer Operationen unterziehen.

Da bei Marcus Rashford ein Eingriff an seiner Schulter vorgenommen werden muss, wird der Angreifer definitiv den Saisonstart bei Manchester United verpassen. Dem 23 Jahre alten Profi wird sogar eine Ausfallzeit von bis zu drei Monaten attestiert.

Der englische Nationalspieler habe in den letzten zwei Jahren mit diversen Beschwerden gespielt und kämpft seit November mit einem Muskelriss in der Schulter. In Absprache mit Manchester United erfolgt nun die notwendige Operation.

adk 30 Juli, 2021 16:18