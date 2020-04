ManUnited verfolgt genauen Wilshere-Plan

Manchester United wird schon seit geraumer Zeit Interesse an Jack Wilshere nachgesagt. Ole Gunnar Solskjaer geht offenbar schon einer genauen Planung nach.

Jack Wilshere nimmt in den Planungen von Manchester United eine zentrale Rolle ein. Dem “Mirror” zufolge ist der Mittelfeldspieler allerdings noch bis 2023 an West Ham United gebunden, so dass die Red Devils wohl einiges an Ablöse berappen müssten. Das Blatt spekuliert aufgrund der ungewissen Hammers-Zukunft in der Premier League, dass Wilshere für rund 70 Millionen Euro wechseln könnte.

“The Athletic” und “Birmingham Mail” berichten derweil, dass ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer Wilshere nicht wie angestammt im zentralen Mittelfeld, sondern auf der rechten offensiven Aussenbahn einplane.

Wilshere steht seit 2018 in West Ham unter Vertrag. Der 28-Jährige fehlt seiner Mannschaft bereits seit Ende Oktober aufgrund einer hartnäckigen Leistenverletzung.

aoe 25 April, 2020 16:01