ManUtd akzeptiert Roma-Offerte für Chris Smalling

Der definitive Transfer von Abwehrspieler Chris Smalling zur AS Roma steht vor dem Abschluss.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” hat der englische Rekordmeister ein Angebot der Italiener in Höhe von 11 Mio. Euro akzeptiert. Smalling spielte bereits in der vergangenen Saison bei den Giallorossi. Die Leihe endete aber in diesem Sommer. Der 30-jährige Routinier hat Interesse an einem definitiven Wechsel nach Rom signalisiert. Nun scheint es zu einem solchen Transfer zu kommen.

psc 14 September, 2020 13:55